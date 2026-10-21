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Королева Мэри в элегантном пальто и высоких сапогах провела день с первой леди Вьетнама
Во второй день государственного визита президента Вьетнама То Лама и первой леди Нго Фыонг Ли в Данию они посетили несколько новых мероприятий с монаршей четой.
После государственного банкета во дворце Кристиансборг в Копенгагене, организованного в честь президентской четы, королева Мэри и король Фредерик X посетили здание Датской конфедерации промышленности.
Там собрались лидеры датского бизнеса для обсуждения разных тем за круглым столом с Его Величеством Королем и Президентом. После этого король выступил с вступительной речью на деловой конференции, посвященной экологически чистым решениям, здравоохранению и продовольствию, а также дальнейшему региональному и международному сотрудничеству. Президент также выступил на конференции.
Государственный визит приурочен к 55-летию установления дипломатических отношений между Данией и Вьетнамом, и президентскую чету сопровождают несколько министров, высокопоставленных чиновников и бизнес-делегация.
Королева Мэри в этот день появилась на публике в лаконичном пальто с поясом, под которым виднелась юбка и обута была в кожаные высокие сапоги на каблуках. Королева распустила волосы и надела серьги-кольца из золота, а макияж на ее лице был в натуральных оттенках.
Ранее мы показывали, в каком роскошном образе Ее Величество появилась на банкете.