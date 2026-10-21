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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Королева Мэри в элегантном пальто и высоких сапогах провела день с первой леди Вьетнама

Во второй день государственного визита президента Вьетнама То Лама и первой леди Нго Фыонг Ли в Данию они посетили несколько новых мероприятий с монаршей четой.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Первая леди Вьетнама и королева Мэри

Первая леди Вьетнама и королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

После государственного банкета во дворце Кристиансборг в Копенгагене, организованного в честь президентской четы, королева Мэри и король Фредерик X посетили здание Датской конфедерации промышленности.

Первая леди Вьетнама и королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

Первая леди Вьетнама и королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

Там собрались лидеры датского бизнеса для обсуждения разных тем за круглым столом с Его Величеством Королем и Президентом. После этого король выступил с вступительной речью на деловой конференции, посвященной экологически чистым решениям, здравоохранению и продовольствию, а также дальнейшему региональному и международному сотрудничеству. Президент также выступил на конференции.

Президент Вьетнама и король Фредерик X / © instagram.com/detdanskekongehus

Президент Вьетнама и король Фредерик X / © instagram.com/detdanskekongehus

Король Фредерик X / © instagram.com/detdanskekongehus

Король Фредерик X / © instagram.com/detdanskekongehus

Государственный визит приурочен к 55-летию установления дипломатических отношений между Данией и Вьетнамом, и президентскую чету сопровождают несколько министров, высокопоставленных чиновников и бизнес-делегация.

Первая леди Вьетнама и королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

Первая леди Вьетнама и королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

Королева Мэри в этот день появилась на публике в лаконичном пальто с поясом, под которым виднелась юбка и обута была в кожаные высокие сапоги на каблуках. Королева распустила волосы и надела серьги-кольца из золота, а макияж на ее лице был в натуральных оттенках.

Ранее мы показывали, в каком роскошном образе Ее Величество появилась на банкете.

Королева Мэри и король Фредерик X на банкете / © Getty Images

Королева Мэри и король Фредерик X на банкете / © Getty Images

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