Королева Мэри в красивом струящемся платье появилась на банкете в Канберре
Королева Мэри и король Фредерик X во время своего шестидневного визита в Австралию посетили государственный банкет в Доме правительства в Канберре, организованный специально в их честь.
Фотографиями с мероприятия монаршая чета Дании поделилась в своем Instagram. Королева Мэри появилась на банкете в струящемся платье на одно плечо от Jesper Høvring. Наряд был с вышивкой бисером и камнями и небольшим шлейфом, который опускался вниз с одного рукава королевы.
Мэри дополнила лук серьгами Ole Lynggaard Copenhagen, цветочной заколкой в волосах и тонким бриллиантовым браслетом на запястье. Королева сделала макияж и распустила волосы. Ее супруг Фредерик надел военную форму.
«Поздним австралийским летним вечером королевскую пару принимала в саду за Домом правительства генерал-губернатор Австралии, Ее Превосходительство Сэм Мостин.
Перед ужином король произнес речь:
«Австралия — наш второй дом. Приезжаем ли мы сюда с семейным визитом или с государственным визитом, мы чувствуем себя одновременно взволнованными и совершенно непринужденными»», — говорится в подписи к снимкам, которыми поделились в Instagram королевская чета.
