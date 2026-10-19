Королева Мэри в платье из букле и с ободком на голове приехала на церемонию приветствия

Королева Мэри и первая леди Вьетнама / © Getty Images

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Торжественную встречу провели во дворце Амалиенборг в Копенгагене. Президент Вьетнама и первая леди начали свой трехдневный государственный визит в Данию. В этом году исполняется 55 лет со дня установления дипломатических отношений между Данией и Вьетнамом.

Королева Мэри выбрала платье из букле с сине-белой клеткой, темно-синим воротником и строгим силуэтом, созданное датским дизайнером Лассе Шпангенбергом. Королева уже надевала это платье в январе этого года во время государственного визита в Эстонию вместе с Фредериком X.

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Королева Мэри и король Фредерик X с президентом Вьетнама и первой леди / © Getty Images

Мэри дополнила свой наряд подходящим по цвету ободком на голову, который гармонировал с платьем, украшенным сетчатой ​​вставкой, и бордовыми аксессуарами: замшевыми туфлями Gianvito Rossi на каблуках, маленькой сумкой и кожаными перчатками.

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Из украшений на ней были только бриллиантовые серьги. Королева выглядела потрясающе, а ее наряд отлично гармонировал с классическим образом ее мужа Фредерика X.

Королева Мэри и первая леди Вьетнама / © Getty Images

Ранее мы показывали безупречный образ королевы Мэри с визита на открытие парламента, когда она выбрала эффектный образ в бордовых оттенках.

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