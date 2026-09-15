Королева Мэри в роскошном светлом луке приплыла с мужем-королем на корабле в Копенгаген

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

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Король Дании Фредерик X и королева Мэри официально сошли с королевского корабля «Даннеброг» в Нордре Толдбод в Копенгагене.

Королевский корабль вернулся домой из Осло на прошлой неделе, а до этого в рамках сезона также состоялся летний круиз по муниципалитетам Оденсе, Норддьюрс и Хольбек, а также заходы в несколько внутренних портов.

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Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

На борту королевского корабля Их Величества попрощались с призывниками, входившими в состав экипажа «Даннеброга» на протяжении всего сезона. Мэри и Фредерик X поприветствовали всех и подарили им фотографию на память о времени, проведенном на борту.

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Для этого выхода королева выбрала жакет без воротника из тончайшей мериносовой шерсти кремового цвета от Harris Wharf London, платье миди кремового цвета от Camilla and Marc, в руках она несла небольшую плетенную сумку Naghedinyc и была обута в розовые замшевые туфли-лодочки от Jimmy Сhoo. Мэри также носила на голове ободок, на запястьях несколько золотых браслетов и кольца на пальцах, волосы распустила и сделала выразительный макияж.

Королева Мэри / © Getty Images

Королевская чета официально сошла на берег, используя парадную лестницу, построенную в 1848 году из гранита. Со временем ею пользовались многие видные гости, прибывавшие в город через Нордре-Толдбод. Особенно во времена правления Кристиана IX многие главы иностранных государств высаживались на берег на небольших шлюпах. Позже, в 1905 году, были построены два парадных павильона, которые вместе с парадной лестницей до сих пор украшают набережную у входа.

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