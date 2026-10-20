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Дата публикации
Категория
Общество
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Королева Мэри в роскошном вечернем платье и тиаре блистала на банкете

Король Дании Фредерик X и королева Мэри посетили государственный банкет во дворце Кристиансборг в Копенгагене, организованный в честь президента Вьетнама То Лама и первой леди Нго Фыонг Ли.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Мэри и король Фредерик X

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Король Дании Фредерик X и королева Мэри посетили государственный банкет во дворце Кристиансборг в Копенгагене, организованный в честь президента Вьетнама То Лама и первой леди Нго Фыонг Ли.

В этом году исполняется 55 лет со дня установления дипломатических отношений между Данией и Вьетнамом. Именно по этой причине президентская чета приехала с государственным визитом.

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Государственный банкет, устроенный королем Фредериком X и королевой Мэри, стал достойным завершением дня, отмеченного множеством важных событий для датской королевской семьи. Также ужин посетил старший сын короля и королевы – кронпринц Кристиан, это был его первый государственный банкет, на котором он впервые продемонстрировал парадную форму Королевской гвардии.

Королева Мэри блистала в синем платье от датского дизайнера Йеспера Хёвринга, расшитом камнями на топе и бархатной юбке длины макси. Она надела сапфировое украшение королевы Александрины, которое недавно пополнило Датскую королевскую коллекцию после приобретения в 2024 году. Его происхождение восходит к 1898 году, когда оно было подарено в качестве свадебного подарка Александрине Мекленбург-Шверинской по случаю ее свадьбы с тогдашним принцем Кристианом, будущим Кристианом X, пишет vanitatis.

Королева Мэри работала вместе с дизайнерами Дианой Хольштейн и Ханан Эмкис над обновлением его дизайна, сохранив при этом историческое наследие. В результате получилось двустороннее украшение, которое можно носить по-разному: как тиару, колье или брошь. Эта универсальность связывает наследие датской короны с современными вкусами и впервые была представлена ​​на государственном банкете.

Еще одним ярким моментом вечера стало награждение наследного принца Кристиана. Всего через неделю после своего 21-летия старший сын Фредерика X и Марии Датской впервые на официальном мероприятии получил Великий командорский крест ордена Даннеброг, которым обладают всего шесть других человек в мире.

Президентская чета Вьетнама, король Фредерик X, королева Мэри и кронпринц Кристиан / © instagram.com/detdanskekongehus

Президентская чета Вьетнама, король Фредерик X, королева Мэри и кронпринц Кристиан / © instagram.com/detdanskekongehus

На знаке отличия также выгравировано имя короля Фредерика, который наградил его в день рождения.

Королева Мэри и король Фредерик X и президент Вьетнама / © Getty Images

Королева Мэри и король Фредерик X и президент Вьетнама / © Getty Images

После официальных приветствий члены датской королевской семьи и их гости заняли свои места, чтобы насладиться ужином.

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