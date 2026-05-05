- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 145
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Мэри в стильном луке и вместе с королем Фредериком X прибыли в свою летнюю резиденцию
Королевская чета Дании посетила муниципалитет, расположенный на северо-востоке острова Зеландия, где их встретили в торжественной праздничной атмосфере.
Как и каждый год, муниципалитет, расположенный на северо-востоке острова Зеландия, приветствовал королевскую чету по прибытии в их летнюю резиденцию - замок Фреденсборг. Перед дворцом и в присутствии мэра Фредерика и Мэри встретили аплодисментами и музыкой, что ознаменовало начало их пребывания, которое продлится до сентября, совпадающего с теплыми летними месяцами.
В прошлом году пару сопровождала их собака Глейс, а на этот раз они приехали с Коко, своим маленьким питомцем.
Королева Мэри выбрала образ, идеально подходящий к сезону, представив слегка укороченный жакет от Emy, сшитый из замши из козьей кожи и дополнила его простой белой футболкой и брюками Mila de Reiss из темно-синего льна с высокой талией и широкими штанинами. Обута королева была в двухцветные балетки и в руках держала букет цветов, а на лице у нее были очки от солнца.
Король Фредерик X также выбрал неформальный образ, надев светлую рубашку, темно-синий пиджак и светло-серые брюки в сочетании с замшевыми рыжими туфлями.
Напомним, недавно королевская пара посещала банкет по случаю 80-летия шведского короля Карла Густава, где королева Мэри блистала в весеннем платье с вырезом на декольте.