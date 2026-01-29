Королева Мэри вдохновилась образом принцессы Кейт, собираясь на мероприятие

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

На одном из мероприятий королева Мэри появилась в костюме от Erdem, очень похожем на тот, который ранее носила принцесса Уэльская Кэтрин.

Королевская чета начала свою программу в Вильнюсе с официальной церемонии, организованной президентом Гитанасом Науседой и его женой Дианой Науседиене. По этому случаю королева выбрала цветочный наряд от Erdem, любимого дизайнера британской королевской семьи, особенно принцессы Уэльской Кейт.

Королева Мэри и король Фредерик X c президентом Литвы Гитанасом Науседой и его женой Дианой Науседене / © Getty Images

Кэтрин ранее уже носила очень похожий наряд, когда в 2023 году появилась в Вестминстерском аббатстве в эффектном синем цветочном наряде от Erdem на церемонии, посвященной Дню Содружества.

Принцесса Кейт в 2023 году / © Getty Images

Королева Мэри надела костюм-двойку из жаккарда темно-синего цвета, украшенный белыми розами и зеленой листвой. Он состоит из приталенного блейзера, который особенно подчеркнут на талии, создавая очень выраженный эффект «песочных часов», и юбки А-силуэта средней длины, плавно расширяющейся к подолу. Выглядела Ее Величество потрясающе. А образ дополнила высокими кожаными сапогами на каблуках, ободком на голове и жемчужными серьгами.

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Также на приеме в Эстонии королева появилась в платье от Prada, которому уже десять лет и в своей роскошной свадебной тиаре.

Королева Мэри и король Фредерик X в Эстонии / © Getty Images

Ранее мы показывали, как часто Кейт и Мэри носили похожие или даже одинаковые наряды на публичные выходы.