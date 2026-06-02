Королева Мэри выбрала ягодный наряд для нового выхода в летнем круизе с королем Фредериком X
Король и королева Дании отправились в трехдневный круиз на борту королевской яхты «Даннеброг».
Королевскую чету запечатлели в гавани во время летнего визита в муниципалитет Оденсе. А датский королевский дом опубликовал больше фото с мероприятия и написал:
«Перед тем как королевский корабль «Даннеброг» отправился в летний круиз этого года, жители города попрощались с ним песнями и музыкой на набережной», - говорится в подписи к снимкам.
В этот раз королева Мэри появилась на публике в ягодной блузке на запах и юбке с высокой талией в тон, дополнив образ золотым колье на шее, браслетом и серьгами, а также золотыми серьгами-клипсами.
У Мэри был выразительный макияж на лице и распущены волосы.
Ранее королева Мэри появилась в этом же круизе в блейзере от Ralph Lauren в сочетании с плиссированной юбкой-миди с цветочным принтом от Paul and Joe и туфлях-лодочках из кожи питона от Gianvito Rossi нюдового цвета.