Королева Мэри вышла на публику в особой тиаре: что известно об уникальном украшении

Королева Мэри / © Getty Images

Реклама

Королева Дании Мэри встретила Новый год очень изысканно — 1 января в компании своей семьи она устроила прием с банкетом во дворце Амалиенборг в Копенгагене. По такому случаю Ее Величество надела праздничное платье кремового цвета от бренда Jesper Hovring с длинной юбкой и кружевом на рукавах. Ранее это платье Мэри уже носила, но блуза с высокой горловиной и длинными рукавами — новое дополнение наряда.

Королева Мэри / © Getty Images

Главным акцентом образа Мэри стала лаконичная тиара-бандо из крупных бриллиантов. Камни были разного размера и взяты из другого украшения королевских архивов — пояса изготовленного ювелиром Карлом Мартином Вайсгауптом в 1840 году. Набор должен был носиться вокруг талии, с большим подвесным украшением — корсажем — в центре. Подвесное украшение можно разъединить и использовать отдельно как самостоятельные броши.

Верхнее украшение стало основой для тиары Мэри / © Getty Images

Использовав бриллианты, королева и эксперты из Датской королевской коллекции разработали новую тиару в 2024 году. Из старого украшения достали самые большие бриллианты, но оставили разделители, чтобы при необходимости их можно было снова установить.

Реклама

Оправа, на которой в новой диадеме закреплены розовые камни, создана ювелиром Матиасом Гасбо Динесеном.

Королева Мэри / © Getty Images

«С диадемой из розовых камней Ее Величество Королева вместе с Королевской коллекцией возрождают многовековую традицию переоформления датских коронных драгоценностей в соответствии с изменившимися потребностями времени, одновременно возвращая к жизни сегодня редко используемый набор из розовых камней. Все это — с уважением к наследию и традициям, которые именно датские коронные драгоценности исключительным образом олицетворяют как живое культурное наследие.», — говорилось в заявлении дворца в 2024 году.