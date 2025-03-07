Королева Мэри вышла в свет в старинной тиаре, которую не видели 140 лет: как выглядит украшение

Недавно королева Мэри посетила торжественный ужин в честь их с королем Фредериком X визита в Финляндию.

На банкете, организованном в честь короля и королевы Дании Ее Величество королева Мэри появилась в шоколадном платье с глубоким V-образным вырезом, у нее была красивая прическа и выразительный макияж на лице, а на голове забытая королевская драгоценность в виде золотого ободка с цветными камнями.

Это золотая диадема королевы Каролины Амалии, тиара хранилась в королевском хранилище в течение 140 лет, а выход королевы Марии стал первым случаем, когда драгоценность были показаны публике за более чем столетие, пишет журнал Hello!.

Королева Мэри и король Фредерик X с президентом Финляндии Александром Стуббом и его женой Сюзанной Иннес-Стубб / Фото: Getty Images

"Диадема была создана около 1820 года для Каролины Амалии, которая была замужем за Кристианом VIII, регентом Дании с 1839 по 1848 год", — пояснил датский суд. "11 драгоценных камней в оправе были собраны мужем во время поездки пары в Италию в 1819–1821 годах, где они посетили Рим и древние раскопки, в том числе в Помпеях. Ювелирные изделия отражают классический вкус того времени и предназначались для повседневного использования, в отличие от более показных блестящих украшений", - говорится в сообщении.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

В личной коллекции королевы Мэри также есть особенные украшения, например, подвеска с инициалами ее мужа, которую она часто носит и редко снимает.

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