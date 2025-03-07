Королева Мэри вышла в свет в старинной тиаре, которую не видели 140 лет: как выглядит украшение

Недавно королева Мэри посетила торжественный ужин в честь их с королем Фредериком X визита в Финляндию.
На банкете, организованном в честь короля и королевы Дании Ее Величество королева Мэри появилась в шоколадном платье с глубоким V-образным вырезом, у нее была красивая прическа и выразительный макияж на лице, а на голове забытая королевская драгоценность в виде золотого ободка с цветными камнями.
Это золотая диадема королевы Каролины Амалии, тиара хранилась в королевском хранилище в течение 140 лет, а выход королевы Марии стал первым случаем, когда драгоценность были показаны публике за более чем столетие, пишет журнал Hello!.
"Диадема была создана около 1820 года для Каролины Амалии, которая была замужем за Кристианом VIII, регентом Дании с 1839 по 1848 год", — пояснил датский суд. "11 драгоценных камней в оправе были собраны мужем во время поездки пары в Италию в 1819–1821 годах, где они посетили Рим и древние раскопки, в том числе в Помпеях. Ювелирные изделия отражают классический вкус того времени и предназначались для повседневного использования, в отличие от более показных блестящих украшений", - говорится в сообщении.
В личной коллекции королевы Мэри также есть особенные украшения, например, подвеска с инициалами ее мужа, которую она часто носит и редко снимает.
Читайте также:
- Загадочный браслет: что известно об аксессуаре, с которым появился в день своей коронации король Фредерик X
- Помолвочное кольцо королевы Маргрете II: как выглядит украшение, которое она носит всю жизнь
- Выглядит роскошно: королева Мэри повторила образ принцессы Уэльской Кейт