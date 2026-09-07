Королева Метте-Марит готовится к неловкой встрече на похоронах своего свекра Харальда V

Королева Метте-Марит / © Getty Images

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Речь идет о княжеской чете Люксембурга. Подтверждено, что великий герцог Гийом и его супруга Стефания примут участие в государственных похоронах короля Харальда V в соборе Осло в среду, 9 сентября, представляя Люксембург.

Это означает, что их пути пересекутся с Метте-Марит, которая на прошлой неделе стала королевой-консортом Норвегии после того, как ее муж, король Хокон VIII, взошел на трон после смерти короля Харальда V.

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Великий герцог Гийом и великая герцогиня Стефания / © Instagram королевской семьи Люксембурга

Королева Метте-Марит, тогда еще кронпринцесса, фигурировала в документах, рассекреченных Министерством юстиции США в январе в отношении Джеффри Эпштейна. Находясь на свадьбе Гийома и Стефании она отправила электронное письмо осужденному за сексуальные преступления Эпштейну, назвав их свадьбу скучной.

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Опальный педофил спросил Метте-Марит: «Погода была слишком плохая, я вернулся в Нью-Йорк... как прошла ваша свадьба?». В ответном письме, отправленном с засекреченного адреса электронной почты под именем HKH Kronprinsessan, говорилось: «Я умираю от скуки. Придите и спасите нас», цитирует ее слова журнал Hello!. Тогда в письме Метте-Марит описала место проведения как «место, полное стариков», и сравнила происходящее с «каким-то старым фильмом».

Королева Метте-Марит / © Getty Images

Кронпринцесса Метте-Марит говорила, что она и Эпштейн познакомились в 2011 году через общих друзей, а в 2014 году она прекратила с ним общение. В марте 2026 года тогда еще кронпринцесса в откровенном телеинтервью рассказала о своей связи с Эпштейном.

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