Королева Метте-Марит расплакалась на балконе дворца, выйдя с семьей поприветствовать подданных

Король Хокон VIII и королева Метте-Марит / © Associated Press

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Норвежские король Хокон VIII и королева Метте-Марит с семьей вышли на балкон Королевского дворца после процессии и церемонии прощания с королем Норвегии Харальдом V в Осло.

После того как гроб с телом Харальда перенесли в мавзолей крепости Акерсхус, Хокон и Метте-Марит вместе со своими детьми и королевой Соней поблагодарили публику за проявленную любовь с балкона Королевского дворца.

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Королева Метте-Марит, король Хокон VIII, королева Соня, принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус / © Associated Press

Это был особенно трогательный момент видеть, как норвежцы поддерживают новоиспеченного короля и королеву, а также супругу Харальда V — королеву Соню, оставшуюся вдовой, в особенно печальный и в то же время торжественный момент.

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Король Хокон VIII и королева Метте-Марит / © Associated Press

Метте-Марит и Соня едва сдерживали слезы, также на балкон вышли наследная принцесса Ингрид Александра и ее брат принц Сверре Магнус, чтобы лично поблагодарить горожан за их любовь и поддержку.

Норвежская королевская семья на балконе и их подданные / © Associated Press

Дворец также поделился трогательным видео с этого дня на странице норвежской королевской семьи в Instagram.

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