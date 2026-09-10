- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 263
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Метте-Марит расплакалась на балконе дворца, выйдя с семьей поприветствовать подданных
Норвежские король Хокон VIII и королева Метте-Марит с семьей вышли на балкон Королевского дворца после процессии и церемонии прощания с королем Норвегии Харальдом V в Осло.
Норвежские король Хокон VIII и королева Метте-Марит с семьей вышли на балкон Королевского дворца после процессии и церемонии прощания с королем Норвегии Харальдом V в Осло.
После того как гроб с телом Харальда перенесли в мавзолей крепости Акерсхус, Хокон и Метте-Марит вместе со своими детьми и королевой Соней поблагодарили публику за проявленную любовь с балкона Королевского дворца.
Это был особенно трогательный момент видеть, как норвежцы поддерживают новоиспеченного короля и королеву, а также супругу Харальда V — королеву Соню, оставшуюся вдовой, в особенно печальный и в то же время торжественный момент.
Метте-Марит и Соня едва сдерживали слезы, также на балкон вышли наследная принцесса Ингрид Александра и ее брат принц Сверре Магнус, чтобы лично поблагодарить горожан за их любовь и поддержку.
Дворец также поделился трогательным видео с этого дня на странице норвежской королевской семьи в Instagram.