Королева не одобрила: почему Елизавете II не понравилось свадебное платье Меган Маркл

Королева Елизавета II одобрила свадьбу своего внука принца Гарри, но сделала жесткий комментарий о платье его невесты Меган.

Меган Маркл и принц Гарри поженились весной 2018 года, однако менее чем через два года они сложили с себя обязанности старших членов королевской семьи.

Королева Елизавета II на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Покойная королева Елизавета II одобряла брак своего любимого внука Гарри и на свадьбе выглядела счастливой, но был один момент, который монарху не понравился. Речь идет о свадебном платье Меган. Извесьно, что покойная королева посчитала неуместным слишком белый цвет подвенечного наряда невесты, поскольку актриса была разведена и ранее была замужем за голливудским продюсером Тревором Энгельсоном с 2011 по 2013 год.

Королева Елизавета II на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Издание Daily Mail ссылается на королевского автора Ингрид Сьюард, которая написала об этом платье в своей книге "Моя мать и я" и сообщила, что покойная королева сказала одной из своих ближайших подруг леди Элизабет Энсон, что платье Меган было "слишком белым".

"По мнению монарха, разведенной женщине, вступающей в повторный брак в церкви, не подобает выглядеть столь вычурно девственной", - говорилось в книге.

Свадьба Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, что после переезда Гарри и Меган в Америку королева Елизавета II видела их семья всего несколько раз, а также несколько раз встречалась со своими правнуками – принцем Арчи и принцессой Лилибет.

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