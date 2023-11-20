Королева не одобрила: стало известно, какое имя могли дать принцессе Беатрис

Сообщается, что у принцеси Беатрис должно было быть другое имя, но покойная королева Елизавета II его не одобрила.

У принцессы Йоркской должно было быть совсем другое имя, если бы не вмешалась ее бабушка – покойная королева Елизавета II.

Беатрис стала первенцем принца Эндрю и Сары Йоркской и родилась 8 августа 1988 года в Лондоне. Однако ее имя объявили публике лишь спустя две недели.

Маленькая принцесса Беатрис со своими родителями Сарой и Эндрю / Фото: Associated Press

Традиционно члены королевской семьи сначала сообщают правящему монарху о выборе имени для своего ребенка в надежде одобрения. Эндрю и Сара хотели, чтобы их дочь назвали принцессой Аннабель, но королева Елизавета II не одобрила этот вариант. Так девочка получила имя Беатрис Элизабет Мэри, о чем было официально объявлено.

Как вспоминает express, королева вдохновилась именем младшей дочери своей прапрабабушки королевы Виктории. А вторые имена - Элизабет и Мэри – отдают дань уважения бабушке и прабабушке принцессы.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Когда Беатрис сама стала мамой в 2021 году, она сохранила традицию и назвала свою дочь Сиенна Элизабет, тоже в честь своей бабушки королевы Елизаветы II. Хотя не известно, просила ли Беатрис одобрения у королевы основного имени для своей дочери.

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