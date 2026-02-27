Королева Нидерландов Максима надела самую трендовую вещь весны 2026 года

Королева Максима / © Getty Images

Королева Нидерландов Максима посетила общественный центр Bloemhof, чтобы обсудить вопросы финансового благополучия. Мероприятие состоялось в Роттердаме, а визит Ее Величества обусловлен тем, что она является почетным председателем Фонда Financial Health Netherlands.

Однако также Максима привлекла внимание идеально продуманным образом, в котором чувствовалась женственность, элегантность, ее желание быть в тренде, а также любовь к оригинальным украшениям. Дело в том, что королева надела самую трендовую вещь весны 2026 года — легкую и изысканную блузку с шарфом.

На ее блузе не было декора или любой другой отделки, что делало образ довольно сдержанным, а соединила королева ее с классическими черными брюками, высокими каблуками и романтическими серьгами-цветами довольно большого размера, но это и неудивительно, ведь королева обожает нестандартные украшения, которые привлекают внимание и часто становятся акцентами ее луков.

Также в тот день Максима накинула на плечи теплое темно-синее пальто классического кроя, которое прекрасно сочеталось с остальными ее вещами.

Женщины из королевских семей часто выбирают блузки для своих образов, особенно они любят блузки с бантами — такие неоднократно носила сама Максима, а также принцесса Кейт.