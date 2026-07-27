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Королева Нидерландов Максима открыла WorldPride в Амстердаме и выбрала для этого мероприятия особый образ
25 июля королева Нидерландов Максима официально открыла WorldPride 2026 в парке Вонделпарк в Амстердаме и стала первой королевой, которая это сделала.
WorldPride — это международное мероприятие, призванное привлечь внимание мирового сообщества к вопросам защиты прав человека. Впервые в истории его принимает Амстердам. Мероприятие пройдет с 25 июля по 8 августа 2026 года.
Её Величество королева Максима прибыла на мероприятие в лёгком платье от бренда Natan, которое также часто выбирает королева Бельгии Матильда. Платье Максимы было с короткими рукавами и свободного кроя, а также выполнено в мелкий принт.
Королева дополнила свой образ украшениями с жемчугом и бриллиантами, а также несколькими браслетами в летнем стиле. Однако главное её украшение и акцент образа — шляпка от Берри Рутджеса-младшего.
Она носила головной убор, сдвинутый набок, а украшен он был объёмными цветами, выполненными из перьев.
Но этот наряд в гардеробе Максимы — не новинка: впервые в этом платье и шляпке она появилась на публике в 2019 году во время Royal Ascot.