Королева Нидерландов посетила запуск сайта для помощи украинским беженцам

Королевская семья активно помогает украинцам, которые вынуждены были уехать из страны из-за войны.

В пятницу, 18 марта, королева Максима посетила мероприятие в Рейсвейке, на котором официально запустили сайт "Помощь беженцам", предназначенный для беженцев из Украины.

Королева Максима / Getty Images

На сайте украинцы теперь могут найти актуальную информацию о своем пребывании в Нидерландах на родном языке. На сайте также представлен обзор организаций и инициатив, к которым они могут обратиться. Инициаторами выступили Голландский совет по делам беженцев и организация SparkOptimus

Королева Максима / Getty Images

Напомним, члены нидерландской королевской семьи не первый раз помогают беженцам из Украины. Ранее королева Максима посещала центры, где принимают украинцев и лично оказывала поддержку.

Королева Максима / Getty Images

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