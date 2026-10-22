Королева Норвегии Метте-Марит рассказала, в чем нашла утешение после ареста сына и продолжающихся проблем со здоровьем

Королева Метте-Марит

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В Instagram норвежский королевский дом поделился редким портретом 53-летней королевы, сделанным Томом Густавеном для Norsk Husflid в 2024 году, а также трогательным заявлением, написанным самой королевой.

Выступая на выставке «Нити времени — от королевских степей до королевских ковров», проходившей в музее Dronning Sonja JunstStall в Осло, Метте-Марит сказала:

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«Когда я сажусь за ткацкий станок, все успокаивается. Время замедляется, и спешить невозможно. Ткачество требует времени, но взамен дарит нам нечто бесценное: время и пространство. Место, где можно восстановить силы.

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Ткачество также символизирует наше общее время, историю нашей страны. Мы ткали на этой земле тысячи лет и использовали текстиль для всего — от предметов повседневного обихода до произведений искусства», — написала Метте-Марит.

Королева Метте-Марит

В 2024 году Метте-Марит рассказала изданию Norsk Husflid, что начала заниматься ткачеством незадолго до начала пандемии в 2020 году и даже подарила один из своих гобеленов свекрови, королеве Соне.

Ее новое откровенное заявление об искусстве прозвучало после того, как норвежская королева в начале этого года отказалась от исполнения королевских обязанностей после пересадки легких, и официальных планов вернуться к ним пока нет до следующего лета.

Королева Метте-Марит и король Хокон VIII / © Associated Press

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