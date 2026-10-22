ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
124
Время на прочтение
1 мин

Королева Норвегии Метте-Марит рассказала, в чем нашла утешение после ареста сына и продолжающихся проблем со здоровьем

Королева Норвегии Метте-Марит откровенно рассказала, как нашла утешение в ткачестве после осуждения ее старшего сына за изнасилование и продолжающейся борьбы с проблемами со здоровьем.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Королева Метте-Марит

Королева Метте-Марит

В Instagram норвежский королевский дом поделился редким портретом 53-летней королевы, сделанным Томом Густавеном для Norsk Husflid в 2024 году, а также трогательным заявлением, написанным самой королевой.

Выступая на выставке «Нити времени — от королевских степей до королевских ковров», проходившей в музее Dronning Sonja JunstStall в Осло, Метте-Марит сказала:

«Когда я сажусь за ткацкий станок, все успокаивается. Время замедляется, и спешить невозможно. Ткачество требует времени, но взамен дарит нам нечто бесценное: время и пространство. Место, где можно восстановить силы.

Ткачество также символизирует наше общее время, историю нашей страны. Мы ткали на этой земле тысячи лет и использовали текстиль для всего — от предметов повседневного обихода до произведений искусства», — написала Метте-Марит.

Королева Метте-Марит

Королева Метте-Марит

В 2024 году Метте-Марит рассказала изданию Norsk Husflid, что начала заниматься ткачеством незадолго до начала пандемии в 2020 году и даже подарила один из своих гобеленов свекрови, королеве Соне.

Ее новое откровенное заявление об искусстве прозвучало после того, как норвежская королева в начале этого года отказалась от исполнения королевских обязанностей после пересадки легких, и официальных планов вернуться к ним пока нет до следующего лета.

Королева Метте-Марит и король Хокон VIII / © Associated Press

Королева Метте-Марит и король Хокон VIII / © Associated Press

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie