Королева повторов: принцесса Анна появилась на банкете в платье, которое носила 37 лет назад

Принцесса Анна посетила государственный банкет в Букингемском дворце, организованный ее братом королем Чарльзом в честь эмира Катара и его супруги.

На ужине 74-летняя королевская принцесса появилась в кремовом костюме, который носила в последний раз 37 лет назад. В 1987 году принцесса Анна присутствовала на банкете короля Фахда в отеле Claridges в Лондоне во время государственного визита короля Саудовской Аравии в Великобританию. В тот день принцесса также надела Королевский семейный орден королевы Елизаветы II, прикрепленный к желтой ленте.

Принцесса Анна посещает банкет короля Фахда в отеле Claridges в Лондоне, 1987 год / Фото: Getty Images

И вот много лет спустя Анна снова решила повторить образ, появившись на государственном банкете в честь эмира Катара. Она дополнила образ другими – жемчужными украшениями, а также аквамариновой тиарой Pineflower от Cartier. Она сделала свою фирменную прическу и легкий макияж, а в руке несла миниатюрный клатч-конверт.

Принцесса Анна на банкете в Букингемском дворце в честь эмира Катара, 2024 год / Фото: Getty Images

Принцесса Анна является убежденной сторонницей мысли, что повторять наряды – хорошая идея и следует этому правилу регулярно.

Принцесса Анна на банкете в Букингемском дворце в честь эмира Катара, 2024 год / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, почему принцесса Анна не любит эксперименты с волосами и носит одинаковую прическу всю жизнь.

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