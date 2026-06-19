Королева повторов: принцесса Анна снова удивила всех на скачках в Аскоте

Принцесса Анна / © Getty Images

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Сестра короля Чарльза была запечатлена в карете, в которой ехала вместе со своим мужем сэром Тимоти Лоуренсом, а также с герцогиней Эдинбургской Софи.

Герцогиня Софи, принцесса Анна, сэр Тимоти Лоуренс / © Associated Press

Одета 75-летняя принцесса Анна в этот день была в платье-пальто прямого силуэта, шляпу с широкими полями в кремовом оттенке и обута в кожаные туфли на каблуках. В руках у Анны была сумка тоже кремового цвета, а образ она дополнила жемчужным колье на шее и серьгами из жемчуга в ушах.

Принцесса Анна / © Getty Images

Днем ранее принцесса Анна появилась на скачках в розовом юбочном костюме, который впервые надела 25 лет назад, на Королевские скачки в Аскоте в 2001 году.

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Принцесса Анна во второй день скачек в Аскоте / © Getty Images

В третий день Королевского Аскота, который обычно называется женским днем, на мероприятии также появилась дочь Анны – Зара Тиндалл, герцогиня Софи и принц Эдвард, а также король Чарльз и королева Камилла. Еще в VIP-ложе были замечены родители принцессы Уэльской Кейт.

Сами Кейт и Уильям Уэльские посещали скачки днем ранее, и принцесса выбрала для выхода очень яркий лук в желтом оттенке.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

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