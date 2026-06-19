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Королева повторов: принцесса Анна снова удивила всех на скачках в Аскоте
Принцесса Анна появилась в третий день Королевских скачек на ипподроме Аскот.
Сестра короля Чарльза была запечатлена в карете, в которой ехала вместе со своим мужем сэром Тимоти Лоуренсом, а также с герцогиней Эдинбургской Софи.
Одета 75-летняя принцесса Анна в этот день была в платье-пальто прямого силуэта, шляпу с широкими полями в кремовом оттенке и обута в кожаные туфли на каблуках. В руках у Анны была сумка тоже кремового цвета, а образ она дополнила жемчужным колье на шее и серьгами из жемчуга в ушах.
Днем ранее принцесса Анна появилась на скачках в розовом юбочном костюме, который впервые надела 25 лет назад, на Королевские скачки в Аскоте в 2001 году.
В третий день Королевского Аскота, который обычно называется женским днем, на мероприятии также появилась дочь Анны – Зара Тиндалл, герцогиня Софи и принц Эдвард, а также король Чарльз и королева Камилла. Еще в VIP-ложе были замечены родители принцессы Уэльской Кейт.
Сами Кейт и Уильям Уэльские посещали скачки днем ранее, и принцесса выбрала для выхода очень яркий лук в желтом оттенке.