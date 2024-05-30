Королева против: стало известно, почему Камилла не одобряет желание Чарльза пригласить Гарри и Меган в Балморал

Король хочет пригласить своего младшего сына Гарри и его семью на летние каникулы в шотландскую резиденцию Балморал. Но королева Камилла, супруга короля, не во восторге от этой идеи.

Ранее уже сообщалось, что монарх хочет отправить Сассекским приглашение так как жаждет примириться с сыном и увидеться со своими младшими внуками – принцем Арчи и принцессой Лилибет.

Королевский эксперт Том Куинн заявил, что он уверен, что Гарри отклонит приглашение. В то же время королева Камилла тревожится из-за мысли о том, что Гарри и Меган могут быть в Балморале этим летом.

"Король Чарльз направит традиционное приглашение Гарри и Меган провести часть лета в Балморале, но с уверенностью, что Гарри и Меган извинятся и откажутся", - сказал эксперт в комментарии Mirror. "Отдых в частном поместье может быть именно тем местом, где можно оставить прошлое в прошлом, но Камилла будет бояться всего, что угрожает спокойствию, которое необходимо ее мужу для продолжения выздоровления от рака", - добавляет эксперт.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

В то же время эксперт считает, что принц Гарри хотел бы повидаться со своей невесткой принцессой Уэльской Кейт, о здоровье которой он беспокоится, но хорошо понимает, что не может видеть Кейт, не видя своего брата Уильяма. Так что и этого скорее не произойдет.

Герцог и герцогиня Сассекские ждут приглашения от короля, но, скорее всего, любезно от него откажутся, так как появление в Балморале поставит их в тупик. К тому же, эксперт напоминает, что Меган заявляла, что никогда не вернется в Великобританию и вряд ли она захочет отказываться от своих слов. Меган жаждет извинений от членов королевской семьи, но они вряд ли когда-нибудь будут озвучены в ее адрес. Не сложно догадаться, что король Чарльз также ждет извинений от Сассекских за их грубые "нападки" в адрес Камиллы в книге "Запасной", которую написал принц Гарри и в многочисленных интервью.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

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