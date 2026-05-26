Королева Рания блистала в роскошном образе на праздновании Дня Независимости

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Ее Величество королева Рания опубликовала в своем Instagram кадры, показав, как семья собралась на праздничных мероприятиях. Сама королева выбрала для этого дня роскошное голубое платье с декором по всей передней части наряда и на широких рукавах, а также вырезом «лодочка», дополнив лук серебристыми туфлями-лодочками от Gianvito Rossi и маленьким клатчем.

Королева Рания и король Абдалла II, принцесса Раджва и кронпринц Хусейн / © Instagram королевы Рании

Рания сделала красивую укладку и выразительный макияж, надела серьги-висюльки и сделала светлый маникюр желтого цвета. Также ее образ дополняло несколько браслетов на запястьях и кольца.

Королева Рания и король Абдалла II / © Instagram королевы Рании

Король Абдалла II надел синий костюм в сочетании с белой рубашкой и красным галстуком в принт.

«Годы независимости. Пусть Иордания всегда останется маяком достоинства и гордости», — написала Рания в подписи под снимками.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Мероприятие также посетили наследный принц Хусейн и его супруга принцесса Раджва, а также младшие дети королевской четы — принцесса Сальма и принц Хашим.

Королева Рания, кронпринц Хусейн и принецсса Раджва / © Instagram королевы Рании

Принцесса Сальма / © Instagram королевы Рании

Принц Хусейн / © Instagram королевы Рании

Ранее в этот же день королева опубликовала милое фото, на котором запечатлена со своими маленькими внучками.

