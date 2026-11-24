Королева Рания и король Абдалла II / © Instagram королевы Рании

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Вчера, 23 ноября, королевская чета приветствовала гостей в аэропорту Аммана, а вечером на президента и первую леди ожидал банкет во дворце Аль-Хусейния - главная рабочая резиденция королевской семьи Иордании.

Королева Рания появилась на приеме одета в изысканное вечернее платье в пол глубокого темно-шоколадного оттенка. Платье приталенного силуэта с расклешенной струящейся юбкой в пол и узким атласным поясом-лентой в тон на талии. Верхняя часть лифа выполнена с асимметричной драпировкой и дополнена короткими объемными рукавами-фонариками длиной до локтя.

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Королева Рания и король Абдалла II / © Instagram королевы Рании

Главный акцент наряда — прозрачная вставка-кокетка из тонкой сетки по линии декольте с круглым вырезом под горло, украшенная деликатной вышивкой бисером и пайетками в виде цветочного узора.

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Королева Рания и король Абдалла II с президентом Узбекистана и первой леди / © Instagram королевы Рании

В ушах у Рании были длинные серьги-подвески, на пальце — кольцо, а в левой руке она держала небольшую вечернюю сумку на цепочке. Прямые каштановые волосы уложены на боковой пробор и распущены по плечам, а на лице был красивый макияж.

Королева Рания и король Абдалла II / © Instagram королевы Рании

Напомним, в аэропорту встречая гостей королева Рания появилась в черном приталенном пальто с отложным воротником, асимметричной застежкой на пуговицы и высоким разрезом спереди, а в руках держала сумку Maison Nodie's красивого оттенка бордо, а также обула туфли-лодочки.

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