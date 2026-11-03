Королева Рания и ее невестка - принцесса Раджва - устроили модное соревнование на открытии иорданского парламента

Принцесса Раджва и королева Рания / © Instagram королевы Рании

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2 ноября, иорданская королевская семья оказалась в центре внимания на одном из ключевых событий в институциональном календаре. Король Иордании Абдалла II и королева Рания в сопровождении наследного принца Хусейна и наследной принцессы Раджвы председательствовали на открытии третьей очередной сессии двадцатого парламента.

Эта церемония, состоявшаяся в Аммане, знаменует начало нового периода парламентской деятельности традиционной «Тронной речью», в которой монарх излагает основные политические приоритеты страны.

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Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Этот день также привлекает внимание к женщинам хашимитского двора и их выбору образов для мероприятия.

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Королева Рания посетила парламент в костюме из двух частей, сшитом из фиолетового бархата с золотой вышивкой, состоящем из длинного жилета и платья с широкими бретелями, юбкой-карандаш и глубоким круглым вырезом. Оба наряда были дополнены белой шифоновой блузкой с завязками на шее и пышными рукавами, металлическим поясом и клатчем, сочетающимся с цветочной отделкой платья. Наряд был сшит иорданским брендом Funtazza Designs, специализирующимся на одежде, в которой сочетаются элементы фольклора и традиционной одежды страны.

Королева Рания и король Абдалла II / © Instagram королевы Рании

А принцесса Раджва – жена кронпринца Хусейна - в свою очередь, выбрала платье-футляр сиреневого цвета от Temperley London, британского бренда, который также предпочитает принцесса Уэльская Кейт. Она дополнила образ туфлями Gianvito Rossi в тон и шоколадно-коричневой сумкой Saint Laurent.

Принцесса Раджва и королева Рания / © Instagram королевы Рании

Напомним, ранее мы писали, как королева Рания в рубашке цвета марсала появилась на выставке.

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