Королева Рания и ее семья представили праздничную открытку

Каждая королевская семья в канун Рождества и Нового года выпускает свою праздничную открытку.

Королева Иордании Рания и король Абдалла II вместе с детьми также предстали на праздничной фотокарточке, которую опубликовали на официальной странице королевы Рании в Instagram.

"Пусть нити счастья, надежды и крепкого здоровья сплетаются в ваш Новый год!" - написано под теплой семейной фотографией.

Для фотосессии Рания выбрала белое платье с объемными рукавами и поясом на талии, сделала укладку красивыми локонами и насыщенный макияж. Ее супруг Абдалла II был в белой рубашке и синих брюках. Старший сын и наследник принц Хусейн выбрал синюю рубашку и синие брюки, а его младший брат принц Хашим надел светло-голубую рубашку и синие брюки. Сестры - принцессы Иман и Сальма - надели красивые платья и сделали волнистые укладки, как их мама.

Свои праздничные открытки ранее представили герцогиня Корнуольская и принц Чарльз и чета Кембриджских.

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