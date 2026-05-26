Королева Рания очаровала публику, опубликовав милый снимок со своими внучками

В честь празднования 80-летия со Дня Независимости Иордании, королева Рания поделилась очень милым семейным фото, на котором запечатлена со своими двумя внучками.

На фото Ее Величество запечатлена стоя лицом к камере, а задом к фотографу стоят принцесса Иман (дочь кронпринца Хусейна и принцессы Раджвы) и принцесса Амина (дочь принцессы Иман и Джамиля Термиотиса).

«Празднуем 80-летие независимости в самой приятной компании: Иман и Амина в цветах Иордании», — подписала под фото королева Рания.

Рания обожает своих внучек и часто публикует кадры с ними в своем личном Instagram.

