Королева Рания очаровала публику, опубликовав милый снимок со своими внучками
У Рании и ее мужа короля Абдаллы II уже двое внуков.
В честь празднования 80-летия со Дня Независимости Иордании, королева Рания поделилась очень милым семейным фото, на котором запечатлена со своими двумя внучками.
На фото Ее Величество запечатлена стоя лицом к камере, а задом к фотографу стоят принцесса Иман (дочь кронпринца Хусейна и принцессы Раджвы) и принцесса Амина (дочь принцессы Иман и Джамиля Термиотиса).
«Празднуем 80-летие независимости в самой приятной компании: Иман и Амина в цветах Иордании», — подписала под фото королева Рания.
Рания обожает своих внучек и часто публикует кадры с ними в своем личном Instagram.
