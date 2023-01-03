Королева Рания опубликовала милое семейное фото с мужем-королем и детьми

Члены королевской семьи Иордании поздравили всех с Новым 2023-м годом. А королева Рания опубликовала семейное фото в Instagram.

На фото запечатлен король Абдалла II, его супруга королева Рания и четверо детей пары: кронпринц Хусейн, принцессы Иман и Сальма, а также принц Хашим.

"Поздравляем вас с Новым годом от нашей семьи! Пусть он будет мирным и благословенным для нашей любимой страны и для всех вас", - написала королева Рания в подписи к фото.

Одета 52-летняя Рания была в белое платье с золотой вышивкой, с красивой укладкой и макияжем на лице. Ее супруг Абдалла был в синем костюме и белой рубашке.

Напомним, в 2023 году членов иорданской королевской семьи ждет минимум два грандиозных события. Две королевские свадьбы. Женится старший сын королевской четы, кронпринц Хусейн (и уже известно, что его свадьба запланирована на 1 июня) и старшая дочь - принцесса Иман.

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