Королева Рания опубликовала необычное новогоднее поздравление в Сети

Члены королевских семей активно поздравляли всех с Новым годом.

Королева Иордании Рания сделала это своеобразным способом. Рания была запечатлена на видео в то время, когда набирала на своем смартфоне поздравление, которое потом высветилось в подписи на экране.

Многие подписчики королевского аккаунта сочти такое поздравление очень оригинальным. Сама королева Рания больше ничего не написала и не стала говорить в ролике. И выглядела королева, как всегда прекрасно, одета в простую одежду, с красивой укладкой и макияжем на лице.

Напомним, накануне праздников члены королевской семьи Иордании поделились семейным снимком и поздравили всех с Новым 2022 годом!

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