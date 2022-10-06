Королева Рания опубликовала милое фото с мужем-королем Абдаллой II

Король и королева Иордании сейчас находятся с визитом в Омане.

Рания опубликовала кадры с королем Абдаллой, наследным принцем Хусейном и супругой Его Величества султана Омана Хайсама бин Тарека. Все трое провели время в Королевском оперном театре Маската - уникальном пересечении исламской и традиционной оманской архитектуры.

Рания была в интересном наряде, который дополнила коричневой сумкой на короткой ручке и черными лодочками на каблуках из замши. У королевы были распущены и красиво уложены волосы, а на лице - насыщенный макияж.

Супруга султана была в желтом платье с мелким цветочным принтом черного цвета, который сочетался с черным платком-накидкой.

Также королева Иордании поделилась снимками, где запечатлена с мужем на приеме у султана Омана и подписала фото:

"Люблю жить с тобой. В прекрасном Омане вчера".

И кадром, где запечатлена с достопочтенной дамой, супругой Его Величества султана Омана, в Маскате.

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