Королева Рания отправилась в мини-путешествие с дочерью и показала красочные фото

Королева Рания и принцесса Сальма / © Instagram королевы Рании

Реклама

Королева Рания совершила поездку в Долину Луны со своей дочерью принцессой Сальмой. Это одно из самых живописных мест в стране.

Королева Рания и принцесса Сальма / © Instagram королевы Рании

«Непревзойденная красота, не похожая ни на одно другое место на Земле. С Сальмой в Вади-Рам… Может, я и предвзята, но я просто не могу представить себе более захватывающего места на Земле. Обязательно к посещению, и это всего лишь короткая поездка от нашей потрясающей Петры», — восторженно написала иорданская королева.

Королева Рания и принцесса Сальма / © Instagram королевы Рании

Рания надела черные брюки и бордовую трикотажную кофту, а обула грубые кожаные ботинки на шнуровке. Волосы она собрала в высокий хвост, как всегда, сделала выразительный макияж и надела лаконичные золотые серьги.

Реклама

Королева Рания и принцесса Сальма / © Instagram королевы Рании

Ее дочь Сальма тоже была в брюках, которые сочетала с белой рубашкой и обе дамы надели платки на шеи и солнцезащитные очки. Принцесса носила волосы распущенными, а ее передние пряди были заплетены в тонкие косички по бокам, чтобы лицо оставалось открытым. Легкий макияж на лице завершал образ для путешествия.

Королева Рания и принцесса Сальма / © Instagram королевы Рании

Королева Рания и принцесса Сальма / © Instagram королевы Рании

На днях, напомним, королева Рания поделилась милым фото со своим мужем королем Абдаллой II.