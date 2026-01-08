ТСН в социальных сетях

Королева Рания отправилась в мини-путешествие с дочерью и показала красочные фото

Королева Иордании поделилась в своих социальных сетях фотографиями из поездки со своей маленькой дочерью в одно из самых почитаемых мест страны — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Рания и принцесса Сальма

Королева Рания и принцесса Сальма / © Instagram королевы Рании

Королева Рания совершила поездку в Долину Луны со своей дочерью принцессой Сальмой. Это одно из самых живописных мест в стране.

Королева Рания и принцесса Сальма / © Instagram королевы Рании

Королева Рания и принцесса Сальма / © Instagram королевы Рании

«Непревзойденная красота, не похожая ни на одно другое место на Земле. С Сальмой в Вади-Рам… Может, я и предвзята, но я просто не могу представить себе более захватывающего места на Земле. Обязательно к посещению, и это всего лишь короткая поездка от нашей потрясающей Петры», — восторженно написала иорданская королева.

Королева Рания и принцесса Сальма / © Instagram королевы Рании

Королева Рания и принцесса Сальма / © Instagram королевы Рании

Рания надела черные брюки и бордовую трикотажную кофту, а обула грубые кожаные ботинки на шнуровке. Волосы она собрала в высокий хвост, как всегда, сделала выразительный макияж и надела лаконичные золотые серьги.

Королева Рания и принцесса Сальма / © Instagram королевы Рании

Королева Рания и принцесса Сальма / © Instagram королевы Рании

Ее дочь Сальма тоже была в брюках, которые сочетала с белой рубашкой и обе дамы надели платки на шеи и солнцезащитные очки. Принцесса носила волосы распущенными, а ее передние пряди были заплетены в тонкие косички по бокам, чтобы лицо оставалось открытым. Легкий макияж на лице завершал образ для путешествия.

Королева Рания и принцесса Сальма / © Instagram королевы Рании

Королева Рания и принцесса Сальма / © Instagram королевы Рании

Королева Рания и принцесса Сальма / © Instagram королевы Рании

Королева Рания и принцесса Сальма / © Instagram королевы Рании

На днях, напомним, королева Рания поделилась милым фото со своим мужем королем Абдаллой II.

