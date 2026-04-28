Королева Рания поделилась фото с невесткой принцессой Раджвой в ее день рождения
Принцесса Иордании Раджва сегодня празднует свой 32-й день рождения.
Королева Рания – свекровь принцессы – поделилась в своем блоге в Instagram вот таким снимком, и написала поздравление для Раджвы.
«Поздравляем Раджву с днем рождения! Мы так благодарны за тепло и радость, которые ты приносишь в нашу жизнь каждый день», - написала под снимком королева Рания.
На фото королева запечатлена в платье цвета хаки, а ее невестка в белой рубашке и подходящих брюках под цвет наряда Рании. Они обнимают друг друга и позируют на камеру.
Также Раджву поздравил ее муж – кронпринц Хусейн. Он поделился фото с принцессой и их полуторагодовалой дочерью Иман, растрогав подписчиков.