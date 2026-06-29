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Королева Рания поделилась милым фото сына-именинника и своей старшей внучки
28 июня кронпринцу Хусейну – старшему сыну королевы Рании и короля Абдаллы II исполнилось 32 года.
Его мать королева Рания, которая не поехала в Соединенные Штаты, чтобы поддержать национальную сборную, опубликовала фото сына и внучки – принцессы Иман, чтобы поздравить его с днем рождения.
«С днем рождения, Хусейн. Пусть твоя семья приносит тебе столько же радости, сколько ты приносишь нам каждый день», — написала она под фотографией. Поздравление, как и ожидалось, собрало десятки тысяч лайков и сотни поздравительных комментариев под постом.
Напомним, ранее мы показывали, как принцесса Раджва и кронпринц Хусейн с дочерью Иман болели за иорданскую сборную на Чемпионате мира по футболу, который проходит в США. Прилетел на матч и король Абдалла II.