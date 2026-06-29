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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
255
Время на прочтение
1 мин

Королева Рания поделилась милым фото сына-именинника и своей старшей внучки

28 июня кронпринцу Хусейну – старшему сыну королевы Рании и короля Абдаллы II исполнилось 32 года.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кронпринц Хусейн с дочерью принцессой Иман

Кронпринц Хусейн с дочерью принцессой Иман / © Instagram королевы Рании

Его мать королева Рания, которая не поехала в Соединенные Штаты, чтобы поддержать национальную сборную, опубликовала фото сына и внучки – принцессы Иман, чтобы поздравить его с днем рождения.

«С днем ​​рождения, Хусейн. Пусть твоя семья приносит тебе столько же радости, сколько ты приносишь нам каждый день», — написала она под фотографией. Поздравление, как и ожидалось, собрало десятки тысяч лайков и сотни поздравительных комментариев под постом.

Кронпринц Хусейн с дочерью принцессой Иман / © Instagram королевы Рании

Кронпринц Хусейн с дочерью принцессой Иман / © Instagram королевы Рании

Напомним, ранее мы показывали, как принцесса Раджва и кронпринц Хусейн с дочерью Иман болели за иорданскую сборную на Чемпионате мира по футболу, который проходит в США. Прилетел на матч и король Абдалла II.

 

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Дата публикации
Количество просмотров
255
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