Королева Рания поделилась милым семейным фото с младшей внучкой

Королева Рания с дочерью принцессой Иман и внучкой Аминой / © Instagram королевы Рании

У королевы Рании и короля Абдаллы II двое внуков — принцесса Иман (дочь кронпринца Хусейна и принцессы Раджвы) и принцесса Амина (дочь принцессы Иман и Джамиля Термиотиса).

Рания поделилась кадром с малышкой Аминой, которой в феврале 2026 года исполнится один год. Фото, на котором запечатлены также родители девочки, Рания никак не подписала, оставив лишь одно сердечко. Лица девочки не видно, принцессу держит ее мама Иман, а Рания сидит рядом и с улыбкой на лице что-то говорит своей внучке.

Королева Рания с дочерью принцессой Иман и внучкой Аминой, а также ее отцом Джамилем / © Instagram королевы Рании

Напомним, в преддверии нового года иорданская королева делилась фотографией всей своей большой семьи, где были обе внучки королевской четы.