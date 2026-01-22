- Дата публикации
Королева Рания поделилась милым семейным фото с младшей внучкой
Иорданская королева опубликовала в своем Instatram фото со своей старшей дочерью и младшей внучкой.
У королевы Рании и короля Абдаллы II двое внуков — принцесса Иман (дочь кронпринца Хусейна и принцессы Раджвы) и принцесса Амина (дочь принцессы Иман и Джамиля Термиотиса).
Рания поделилась кадром с малышкой Аминой, которой в феврале 2026 года исполнится один год. Фото, на котором запечатлены также родители девочки, Рания никак не подписала, оставив лишь одно сердечко. Лица девочки не видно, принцессу держит ее мама Иман, а Рания сидит рядом и с улыбкой на лице что-то говорит своей внучке.
Напомним, в преддверии нового года иорданская королева делилась фотографией всей своей большой семьи, где были обе внучки королевской четы.