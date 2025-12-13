- Дата публикации
Королева Рания поделилась радостным фото королевской семьи Иордании и новогодним поздравлением
Королева Иордании Рания поделилась новым семейным фото, на котором была вся ее большая семья — дети, внуки и зять с невесткой.
Это фото уникально тем, что стало первым подобным их семейным снимком опубликованным к праздникам, на котором было аж три поколения семьи. Вероятно, это была фотосессия, поскольку все близкие Рании были в одинаковых образах — мужчины в голубых рубашках и брюках, а женщины в бирюзовых нарядах.
«Пусть узы семьи и любви продолжают крепнуть в следующем году», — написала королева под фото.
Королева Рания
Ее Величество выбрала платье от Oscar de la Renta и туфли фисташкового цвета с ремешками от Jennifer Chamandi.
Принцесса Раджва
Жена наследного принца надела на фотосессию плиссированную юбку и блузку с бантом.
Принцесса Иман
Дочь королевы выглядела мило и романтично в длинной юбке и топе с баской и белым поясом на талии. Ее образ был от бренда ALAÏA.
Принцесса Сальма
Она выбрала блузу от бренда Issa, который стал всемирно известным благодаря синему платью, которое надела на помолвку принцесса Кейт. Также Сальма носила юбку голубого цвета и туфли с ремешками Jennifer Chamandi.