Королева Рания показала, как с невесткой, принцессой Раджвой, на багги каталась

Королева Рания показала, как весело проводит время со своим старшим сыном и его женой принцессой Раджвой.

Ее Величество королева показала, как каталась на багги вместе с Хуссейном и Раджвой, а в подписи к кадрам и написала:

"Доброе утро в солнечной долине. Желаю всем чудесной пятницы!", - фото было опубликовано еще в прошлую пятницу.

Образ Рании на фото не рассмотреть, но видно, что она в солнцезащитных очках. Ее невестка принцесса Раджва в черном платье с короткими рукавами. У нее распущены волосы и легкий макияж на лице. А ее супруг кронпринц Хусейн одет в темную рубашку.

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Ранее королева Рания показывала фото, как выходила со своей невесткой в свет. В Instagram королева Иордании поделилась новым семейным снимком, на котором запечатлена с мужем, королем Абдаллой II, и старшим сыном с его женой.

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