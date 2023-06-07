Королева Рания показала милое видео со свадьбы сына Хусейна

Королева решила поделится образами своих детей в соцсети и показать немного больше деталей с праздника.

1 июня в Аммане состоялась свадьба наследного принца Хусейна и Раджвы Аль-Саиф. Мероприятие было грандиозным, а посетили его помимо членой семьи и представители аристократии и знаменитых семей. В частности среди гостей была замечена принцесса Уэльская и Джилл Байден.

Но не меньшее внимание, конечно же, помимо невесты и жениха, на празднике привлекли и другие дети королевы Рании и короля Абдаллы II. На своей странице в Instagram Рания опубликовала короткий ролик, в котором появились две ее дочери Иман и Сальма и еще один сын Хашем. Помимо детей монархов в видео также присутствовал новоиспеченный муж их дочери принцессы Иман - Джамиль Александр Термиотис. Напомним, что роскошная свадьба пары также состоялась в этом году 12 марта в Иордании.

Видео смонтировано и в нем присутствует музыка, поэтому неясно о чем говорят молодые люди. По этому поводу Рания пошутила в подписи к публикации: "Хммм… Интересно, о чем они говорят!".

В видео также можно рассмотреть наряды принцесс, ведь принцесса Иман одета в гламурное нежное платье от Giambattista Valli, а принцесса Сальма в наряд от Dolce&Gabbana. Отметим, что сама королева Рания на свадьбе своего сына появилась в черном платье от Dior.

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