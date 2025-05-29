Королева Рания показала новое милое фото своих младших детей, сделанное на празднике

Принцесса Сальма и принц Хашим / © Instagram королевы Рании

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Фото младших детей королевы Рании и короля Абдаллы II было сделано в День Независимости Иордании, который отмечался 25 мая. Сама королева Рания не посетила торжества по этому поводу, так как заболела в этот день.

На снимке 24-летняя принцесса Сальма запечатлена в фиолетовом платье с золотым поясом и объемными рукавами. У нее на шее была золотая цепочка с кулоном, волосы распущены и уложены волнами, а на лице легкий макияж. Ее брат принц Хашим был облачен в темно-синий классический костюм, белую рубашку и синий галстук в мелкий принт.

Принцесса Сальма и принц Хашим / © Instagram королевы Рании

Напомним, сама королева Рания еще в начале месяца приезжала с визитом в Нью-Йорк. В тот день она носила синий костюм от Prada.

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Королева Рания / © Instagram королевы Рании