Королева Рания показала трогательное видео в честь годовщины свадьбы с королем Абдаллой II

10 июня королева Иордании Рания и ее муж король Абдалла II празднуют годовщину свадьбы - пара в браке уже 30 лет.

По случаю праздника, Рания опубликовала на своей странице в Instagram трогательный ролик, состоящий из фотографий пары сделанных в разные годы их брака.

Некоторые из снимков ранее не показывались публике и явно взяты из личного архива супругов.

"Каждый уходящий день сближает нас, и каждый уходящий год показывает мне, насколько невероятно счастлива я провести свою жизнь с тобой. Счастливой 30-летней годовщины брака, мой король", - написала под видео королева.

Также свои поздравления родителям оставил в соцсети и их старший сын Хусейн. 28-летний принц тоже опубликовал в соцсети подобный ролик и в нем можно увидеть редкие кадры со свадьбы Рании и Абдаллы в 1993 году.

"Поздравляем самых любящих, преданных и щедрых родителей с 30-летней годовщиной. Вы продолжаете учить всех нас истинному смыслу преданности и бескорыстной жертвы. Дай Бог Вам здоровья и счастья в дальнейшем", - написал он под видео.

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