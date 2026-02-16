ТСН в социальных сетях

16.02.2026
Общество
Общество
61
61
1 мин
1 мин

Королева Рания появилась на бизнес-мероприятии в красивом весеннем образе

Супруга короля Абдаллы II приняла участие в международном бизнес-форуме в Нью-Дели.

Ольга Кузьменко
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Рания

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания посетила глобальный бизнес-саммит ET Now в Нью-Дели, продемонстрировав весенний образ.

Ее Величество выбрала темно-зеленую тюлевую юбку миди от Fendi со съемной шелковой подъюбкой, украшеной нашивками в горошек. Юбка-карандаш, длиной ниже колена, также имеет потайную боковую молнию, ее Рания сочетала с розовой блузкой Rosetta Getty с высоким воротником и слегка пышными рукавами, которая благодаря струящейся драпировке смягчила общий образ и добавила яркости.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Ее образ завершали туфли-лодочки на среднем каблуке в подходящем оттенке с изящным ремешком на щиколотке от Jennifer Chamandi. Что касается макияжа, Рания придерживалась своего обычного стиля, сделаа акцент на глаза и губы, а волосы распустила, уложив в мягкие волны. Она надела серьги Merveilles Halo от Boghossian, изготовленные из 18-каратного розового золота и инкрустированные более чем пятью каратами розовых сапфиров и еще пятью каратами бриллиантов, они оцениваются более чем в 40 000 евро и сделала светлый маникюр.

Королева Рания в Мумбаи / © Getty Images

Королева Рания в Мумбаи / © Getty Images

Ранее мы показывали другой образ королевы Рании с ее визита в Индию.

61
