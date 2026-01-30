- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 113
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Рания поздравила мужа и сына с днем рождения и поделилась милыми семейными фото
В иорданской королевской семье сегодня сразу два именинника.
Королева Рания поздравила с 64-летием своего мужа короля Абдаллу II, а также с 21-летием своего младшего сына принца Хашима.
В Instagram королева поделилась снимком со своим мужем, на котором они оба выглядят расслабленными и счастливыми. Он был одет в рубашку и брюки, а она — в розовый вязаный кардиган от Alessandra Rich и белую юбку миди от Ulla Johnson.
«С любовью, сегодня и всегда. С днем рождения!» — гласила подпись.
Также Рания поделилась фотографией со своим сыном, написав под фото:
«Я так горжусь тем, каким человеком ты стал. С днем рождения, мой дорогой Хашим», — написала она рядом с фотографией, на которой юноша обнимает своих двух сестер, принцесс Иман и Сальму.
Королева Рания неоднократно заявляла, что одним из ее главных приоритетов в жизни является семья, и регулярно делится в соцсетях теплыми семейными снимками.
Напомним, сегодня также свое 58-летие отмечает король Испании Филипп VI. Мы собрали десять интересных фактов о супруге королевы Летиции.