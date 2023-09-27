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Королева Рания поздравила дочерей с днем рождения и опубликовала милое фото

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1423
Время на прочтение
1 мин
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Королева Рания поздравила дочерей с днем рождения и опубликовала милое фото

Королева Рания с дочками Сальмой и Иман / Фото: Instagram королевы Рании

Королева Рания поздравила своих дочерей-красавиц з днем рождения.

Ее младшей дочери принцессе Сальме 26 сентября исполнилось 23 года, а старшей – принцессе Иман 27 сентября исполняется 27 лет. По этому поводу Рания опубликовала фотографию с дочерьми в своем блоге в Instagram и написала:

"Всем сердцем! С днем рождения, мои милые дочки, с каждым днем я ценю вас все больше и больше".

Все трое одеты в красивые длинные платья разных цветов, их волосы уложены локонами, а на лицах макияжи, подчеркивающие природную красоту.

А недавно королева Рания публиковала фото со своими сыновьями – кронпринцем Хуссейном и младшим принцем Хашимом.

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