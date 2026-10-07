Королева Рания приехала в школу к детям в эффектном платье-рубашке с кожаным поясом

Королева Рания и король Абдалла II / © Instagram королевы Рании

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Королевская чета Иордании побывала в смешанной начальной школе имени Аиши бинт Абу Бакр в Акабе, где встретилась с группой педагогов и выпускников различных программ подготовки лидеров и учителей.

«Поздравляем всех иорданских учителей с Всемирным днем ​​учителя, которые меняют жизнь наших учеников к лучшему», - написала королева Рания в подписи под снимком, которым поделилась в своем Instagram.

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Королева Рания и король Абдалла II / © Instagram королевы Рании

На Рании в этот день было белое платье-рубашка с широким черным поясом на талии, которое она дополнила красными замшевыми туфлями-лодочками на каблуках, красивой укладкой, макияжем и золотым браслетом на запястье.

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Король Абдалла II носит темный пиджак, рубашку и светло-серые брюки в сочетании с туфлями.

А недавно королевская чета побывала на свадьбе принцессы Сары бинт Фейсал, племянницы короля Абдаллы II. Там Рания блистала в темно-красном платье миди из крепа с драпировкой от Roksandailincic и выглядела потрясающе.

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