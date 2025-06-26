ТСН в социальных сетях

Королева Рания прилетела на свадьбу Безоса и Санчес: первые фото королевской особы в Венеции

На этих выходных состоится свадьба года — женится миллиардер Джефф Безос и его возлюбленная Лорен Санчес.

Королева Рания

Королева Рания / © Getty Images

Роскошное празднование состоится в Венеции и соберет в одном месте около 200 знаменитых и очень богатых гостей, среди списка которых оказалась и королева Иордании Рания.

Ранию аль-Абдалла заметили одетую во све четрное, когда она она шла по пирсу, чтобы сесть в лодку-такси после приземления в аэропорту Венеции «Марко Поло».

Королева Рания / © Getty Images

Королева Рания / © Getty Images

Она выбрала для перелета удобные свободные брюки с пряжками по бокам, которые сочетала с мягкой кофтой у которой были рукава до локтя. Волосы Рания распустила, надела солнцезащитные очки, а также дополнила образ сумкой Jacquemus и босоножками Prada.

Будет на свадьбе еще кто-то из представителей королевских династий пока неизвестно, однако папарацци уже заметили в Венеции американскую теледиву Ким Кардашьян с мамой и сестрой. Она была одета в лук от Balenciaga.

Ким Карадашьян / © Getty Images

Ким Карадашьян / © Getty Images

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

