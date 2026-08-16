Королева Рания рассказала, как ее дочь принцесса Иман назвала своих девочек-близняшек

Принцесса Иман и Джамиль Термиотис / © Getty Images

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Новость о рождении новых внучек иорданской королевской четы появилась в пятницу. Хашимитский королевский дом подтвердил рождение близнецов у принцессы Иман и Джамиля Термиотиса, не раскрыв их имена.

Публикация от королевы Рании об именах девочек / © Instagram королевы Рании

Но вскоре королева Рания в своем Instagram сообщила, как назвали девочек. Она опубликовала пост с именами своих новых внучек: Талия и Рания. Этот выбор также имеет особое значение для семьи, поскольку одна из девочек носит то же имя, что и ее бабушка – королева Рания.

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Принцесса Иман во время второй беременности, ее муж Джамиль и дочь Амина / © Instagram королевы Рании

В публикации, которой поделилась королева Иордании также содержится послание, подписанное Иман и Джамилем.

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«Мы просим Бога благословить их, защитить их и наполнить их жизнь светом, благословениями и счастьем », — говорится в открытке, которой она поделилась. Послание датировано 14 августа, днем ​​рождения девочек, и служит их официальным представлением. До этого момента Хашимитский королевский дом лишь объявлял о рождении, не раскрывая никаких дополнительных подробностей о малышках.

Принцесса Иман и Джамиль Термиотис / © Getty Images

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