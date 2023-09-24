Королева Рания рассказала, каким был ее главный совет для невестки – принцессы Раджвы

Недавно Рания побывала в Нью-Йорке и посетила The Today Morning Show. Во время интервью королева внезапно рассказала об отношениях со своей невесткой – принцессой Раджвой – супругой старшего сына – кронпринца Хусейна.

Королева Рания / Фото: Getty Images

Рания рассказала, что накануне свадьбы сына дала его будущей супруге один совет. Он звучал вот так:

"Не существует такого понятия, как 100-процентный рейтинг одобрения. Всегда найдутся люди, которые будут против вас, и я хочу вам дать совет: «Пожалуйста, постарайтесь не читать комментарии. Знаете, у вас просто будет неуверенность в себе, и всегда будет негатив — и дело не в вас, а в самом человеке. Они несчастны в своей жизни. Так что не носите с собой это несчастье. …это пошатнет вашу уверенность", — сказала тогда Рания.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / Фото: instagram.com/alhusseinjo

Стоит отметить, что Раджва и кронпринц Хусейн, похоже, приняли во внимание совет матери. Они выглядят счастливыми и уверенными в себе людьми. Кстати, супруги также находились в Нью-Йорке в тот самый момент, когда там была и королева Рания.

Читайте также: