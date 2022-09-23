Королева Рания с визитом в Нью-Йорке: рассматриваем три новых образа Ее Величества

Королева Иордании Рания сейчас находится в Нью-Йорке, где посещает различные мероприятия, встречи и дает интервью.

20 сентября королева приняла участие в Глобальной инициативе Клинтона 2022, международной платформе, созданной Биллом и Хиллари Клинтон и направленной на решение насущных глобальных проблем.

Королева Рания / Фото: Getty Images

Она рассказала о стратегиях перемен вместе с другими известными лицами, такими как Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и Мелинда Гейтс.

На встрече Рания появилась в красном атласной блузке с синими и белыми цветами и галстуком и юбке от Erdem, обула туфли от Jennifer Chamandi, сделала макияж с акцентом на глаза и красивую укладку.

Также Ее Величество приняла участие в 12-м ежегодном саммите Concordia, посвященном проблемам и решениям для устойчивого и безопасного будущего. Ее Величество приняла участие в саммите в качестве официального докладчика и провела дискуссию с американским конгрессменом и представителем Марком Грином.

Королева Рания / Фото: Getty Images

На эту встречу Рания приехала в кремовой блузке с интересным принтом от Fendi и юбке-карандаше в сочетании с лаковыми туфлями на каблуках от Jennifer Chamandi.

А еще королева появилась на шоу "Доброе утро, Америка". На интервью она приехала в идеально скроенном розовом брючном костюме, туфлях-лодочках в тон и с белой плетеной сумкой в руках и дополнила свой образ макияжем и укладкой.

Королева Рания / Фото: Getty Images

Во время беседы с ведущими Рания рассказала о свадьбе своих двоих детей – сына Хусейна и дочери Иман. Обе свадьбы должны состояться в следующем году. Королева рассказала, что очень гордится выбором своих детей. И пошутила, что привыкла говорить, что ее любимый "титул" - это мама, но надеется, что скоро он изменится на "титул" бабушка. При этом Рания призналась, что никакого давления в отношении будущих внуков на своих детей не оказывает, но очень ждет момента, когда станет бабушкой. Рания отметила, что в арабском языке есть поговорка, которая гласит, что нет ничего дороже детей и внуков.

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