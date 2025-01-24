Королева Рания снова станет бабушкой: она поделилась милым фото в блоге

Мама Иман – королева Рания – опубликовала фото дочери и зятя в своем блоге в Instagram, написав:

"Двое – это пара, трое – благословение".

На снимке принцесса Иман позирует с мужем на пляже на красивом закате солнца. У нее на голове шляпа, виден лишь силуэт уже заметно округлившегося живота. Джамиль стоит рядом, его руки за спиной, а взгляд сосредоточен на жену.

Принцесса Иман и ее муж Джамиль Термиотис / Фото: Instagram королевы Рании

Для королевы Рании и короля Абдаллы II внук или внучка станет вторым. В августе 2024 года у их старшего сына кронпринца Хусейна и принцессы Раджвы родилась дочь, которую они, к слову, назвали Иман.

Королева Рания с дочерью принцессой Иман / Фото: Getty Images

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