Королева Рания снова станет бабушкой: она поделилась милым фото в блоге

Ее старшая дочь принцесса Иман ждет первенца.
Мама Иман – королева Рания – опубликовала фото дочери и зятя в своем блоге в Instagram, написав:
"Двое – это пара, трое – благословение".
На снимке принцесса Иман позирует с мужем на пляже на красивом закате солнца. У нее на голове шляпа, виден лишь силуэт уже заметно округлившегося живота. Джамиль стоит рядом, его руки за спиной, а взгляд сосредоточен на жену.
Для королевы Рании и короля Абдаллы II внук или внучка станет вторым. В августе 2024 года у их старшего сына кронпринца Хусейна и принцессы Раджвы родилась дочь, которую они, к слову, назвали Иман.
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