Королева Рания станет бабушкой: кронпринц Хусейн и принцесса Раджва ждут первенца

Это будет первый ребенок для наследной королевской пары.

Старший сын королевы Рании - кронпринц Хусейн и его супруга принцесса Раджва объявили, что ждут первенца.

Королева Рания и принцесса Раджва / Фото: Instagram королевы Рании

Радостная новость о беременности принцессы Раджвы была объявлена ​​королевской семьей Иордании в официальном заявлении:

"Королевский Хашимитский двор рад сообщить, что Их Королевские Высочества принц Хусейн бин Абдалла II, наследный принц, и принцесса Раджва аль-Хусейн ждут ребенка. Божья помощь и благодать, их первый ребенок этим летом. Королевский Хашимитский двор выражает искренние поздравления Их Величествам королю Абдалле II и королеве Рании аль-Абдалле по этому случаю и желает Их Королевским Высочествам наследному принцу Аль-Хусейну и принцессе Раджве доброго здоровья и радости, когда они приветствуют своего ребенка", - говорится в заявлении.

Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / Фото: Getty Images

Свадьба кронпринца Хусейна и принцессы Раджвы состоялась 1 июня 2023 года в Аммане. Ребенок станет для пары первенцем, а для королевы Рании и короля Абдаллы II – первым внуком.

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