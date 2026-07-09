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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Королева Рания станет бабушкой в третий раз: ее дочь беременна

Королева Рания и король Абдалла скоро станут бабушкой и дедушкой уже в третий раз.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Иман и королева Рания

Принцесса Иман и королева Рания / © Associated Press

Иорданская королева объявила, что ее дочь, принцесса Иман, снова беременна.

Королева Рания сегодня объявила, что снова станет бабушкой. Ее дочь принцесса Иман принесет эту новую волну счастья в хашимитский двор, поскольку она беременна вторым ребенком после рождения ее первенца – дочери принцессы Амины в феврале 2025 года.

Принцесса Иман, ее муж Джамиль и их дочь принцесса Амина / © Instagram королевы Рании

Принцесса Иман, ее муж Джамиль и их дочь принцесса Амина / © Instagram королевы Рании

«На подходе новая радость... Поздравляю Иман, Джамиля и мою дорогую Амину, которая скоро станет старшей сестрой. Пусть Бог хранит вас в безопасности и да преобразит вас наилучшим образом, Господи. Клуб внуков растет, и мы не можем быть счастливее!» — написала иорданская королева рядом с фотографией пары и их дочери, на которой видна беременность Иман.

Таким образом, кажется совершенно очевидным, что иорданская королевская семья пополнится еще одним членом до конца лета. Тогда же будет объявлен пол и имя ребенка, что является распространенной практикой среди королевских семей по всему миру.

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Дата публикации
Количество просмотров
315
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