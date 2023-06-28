Королева Рания трогательно поздравила сына Хусейна с днем рождения

Сегодня наследнику иорданского престола исполняется 29 лет.

Недавно весь мир наблюдал за красивой свадебной церемонией кронпринца Хусейна и принцесса Раджвы, которая состоялась 1 июня в Аммане.

Сегодня в королевской семье отмечают еще один праздник – день рождения Хусейна. Старшему сыну короля Абдаллы II и королевы Рании исполняется 29 лет.

Мать кронпринца - королева Рания - опубликовала фото сына в своем блоге в Instagram с теплыми словами поздравлений.

"С днем рождения, мой дорогой Хусейн. Желаю счастья на всю жизнь".

Хусейн родился 28 июня 1994 года в Аммане. Относится к королевской династии Хашимитов. Получил начальное образование в Международной школе Choueifat и Международной Амманской академии.

В 2004 году заменил своего сводного дядю принца Хамзу как наследника престола, в 2009 году получил титул наследного принца.

Затем окончил среднюю школу в Королевской академии в 2012 году, получил степень бакалавра в области международной истории в Джорджтаунском университете в 2016 году и окончил Королевскую военную академию в Сандгерсте в 2017 году.

При отсутствии отца выполняет роль его регента.

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